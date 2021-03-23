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Украина увеличила валовое потребление природного газа

23.03.21 12:34 , Бизнес Цензор
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Украина в 2020 году увеличила валовое потребление природного газа на 1,55 млрд куб. м (на 5,5%) по сравнению с 2019 годом – до 29,84 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные квартального мониторинга Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В четвертом квартале 2020 года потребление увеличилось на 9,3% (на 0,84 млрд куб. м) по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года – до 9,83 млрд куб. м. Потребление в третьем квартале составило 4.35 млрд куб. м, во втором – 4,8 млрд куб. м, в первом квартале – 10,86 млрд куб. м, передает Интерфакс-Украина.

В том числе использование природного газа бытовыми потребителями (населением) в 2020 году составило 8,17 млрд куб. м, что на 1,9% меньше, чем за 2019-й (8,33 млрд куб. м).

Таким образом, доля бытовых потребителей в общей структуре валового потребления в прошлом году составила 27,4% против 29,4% – в 2019 году.

По данным комиссии, добыча товарного природного газа в Украине в 2020 году составила 19,18 млрд куб. м, что на 0,4% больше, чем в 2019-м (19,11 млрд куб. м). В том числе в четвертом квартале - 4,83 млрд куб. м, в третьем – 4,79 млрд куб. м, во втором квартале – 4,82 млрд куб. м, в первом – 4,74 млрд куб. м.

Импорт природного газа в Украину в 2020-м, согласно отчету регулятора, составил 9,243 млрд куб. м, что на 20% меньше, чем в 2019-м (11,554 млрд куб. м). В т.ч. НАК "Нафтогаз Украины" в прошлом году импортировал всего 0,573 млрд куб. м против 6,788 млрд куб. м – в 2019 году. При этом во втором и четвертом кварталах "Нафтогаз" не осуществлял импорт газа.

Количество импортеров газа в страну в четвертом квартале прошлого года составило 33 субъекта, в третьем – 26, во втором – 30, в первом – 51.

Как сообщалось со ссылкой на данные НКРЭКУ, Украина в 2019 года снизила валовое потребление природного газа на 6% (на 1,8 млрд куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 28,29 млрд куб. м. В том числе потребление природного газа бытовыми потребителями (населением) в 2019 году сократилось на 21,6% (на 2,29 млрд куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млрд куб. м.

МинПром

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