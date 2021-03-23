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Прибыль банков Украины обвалилась в 2,5 раза

23.03.21 12:12 , РБК Украина
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Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,491 млрд гривен. Это в 2,45 раза меньше, чем годом ранее (15,877 млрд гривен). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2021 года составили 35,089 млрд гривен, тогда годом ранее - 46,223 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -3,856 млрд гривен.

Расходы банков за январь-февраль 2021 года составили 28,598 млрд гривен, тогда в январе-феврале прошлого года - 30,346 млрд гривен.

Как сообщалось, прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд гривен. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.

Отметим, рейтинг по прибыльности 2020 год возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.

МинПром

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