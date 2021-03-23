В вопросе трансформации угольных регионов Украина должна смотреть на опыт Германии Украине нужно обратиться к опыту стран, которые успешно провели трансформацию своей угольной промышленности. В этом отношении примером для Украины может стать Германия, правительство которой решило помочь нашей стране с решением этой сложнейшей задачи, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.



Напомним, Украина утвердила концепцию трансформации угольной промышленности до 2030 года. Это важный шаг на пути декарбонизации национальной экономики.



В феврале 2021 года заработал Секретариат Энергетического партнерства. В ближайшее время начнется реализация пилотных проектов трансформации угольных регионов. Об этом, в частности, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Кабмина после встречи с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером.



Украинский премьер подтвердил солидарность Украины с ценностями "зеленого курса", заявил о важности шагов, которые мы совершаем в направлении уменьшения выбросов СО2, энергетической независимости и отказа от ископаемых видов топлива.



"Не могу полностью согласиться со Шмыгалем. Этот год Украина начала с форсированной закупки э/э у БелАЭС, у страны, которая является сателлитом страны-агрессора. Затем в парламенте пытались продвинуть законопроект № 4167 о выбросах СО2, который мог «поставить на колени» национальную промышленность. Затем дело дошло до з/п № 3091, который наделяет ГЭИ суперполномочиями похлеще, чем у МВД и СБУ", - отметил Д.Шпенов.



"В Германии власть не привыкла бросать слов на ветер. Украинскому правительству нужно поучиться в первую очередь такому опыту. Кабмин говорит о готовности двух пилотных проектов по закрытию шахт и трансформации угольных регионов", - добавил он.



"Цена успешной реализации этих проектов – это доверие шахтерских семей к действиям властей. Только представьте себе, с чем столкнутся жители шахтерских моногородов после закрытия шахт. Где работать? Как прокормить семью? Как строить свое будущее? На все эти вопросы украинская власть должна дать правильные ответы, чтобы успокоить людей и дать им гарантии социальной безопасности", - считает Д.Шпенов.



Кроме того, правительству важно помнить о перекрестных последствиях трансформации угольной промышленности. Ведь снижение объемов использования угля повлияет на все смежные отрасли: от электроэнергетики до агропромышленного сектора.



"Зеленая трансформация – правильный курс. Но двигаться по нему нужно осторожно в вопросах, которые касаются рабочих мест и судеб семей и целых городов", - отметил народный депутат.



МинПром



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