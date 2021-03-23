Минэкономики предлагает изменить госпрограмму стимулирования экономики Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает внести поправки в Госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий ограничительных мер, связанных с борьбой с COVID-19, принятую в мае 2020 года.



Проект документа с поправками в правительственное постановление от 27 мая 2020 года №534 министерство обнародовало на сайте в понедельник.



Документ, в частности, предлагает отсрочить на год, до декабря-2021, введение инструмента е-резидентства и отказаться от идеи изменений системы корпоративного налогообложения в части налога на прибыль в депрессивных областях.



Согласно ему, в рамках поощрения регистрации компаний в Украине Минэкономики предлагает поручить Минфину, Минцифры и Госналоговой разработать преференциальный налоговый режим и предложить соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Со своей стороны для этих целей Минэкономики готово возложить на себя улучшение защиты прав интеллектуальной собственности и внедрить соответствующие меры в 2021 году, указано в сопроводительных документах к проекту постановления.



Помимо этого ведомство также предлагает перенести с декабря 2020-го на июнь 2021 года предельный срок создания Агентства по вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а также с конца 2020-го на июль 2022-го - создание национальной онлайн-платформы Центра поддержки МСБ.



Среди прочего Минэкономики предлагает отказаться от идеи создания института торгового представительства и пилотных офисов таких представительств за границей, свидетельствует проект постановления.



Ожидается также продление двусторонних переговоров с ЕС относительно углубления либерализации торговли до 2022 года, хотя нынешняя редакция документа устанавливает срок - январь-март 2021-го.



Кроме того, Минэкономики предлагает на год, до декабря-2021, отсрочить подачу на согласование правительства проекта закона об увеличении ответственности должностных лиц за превышение или злоупотребление полномочиями.



Как указано в пояснительной записке к проекту постановления, министерство уже дважды предлагало Кабинету министров актуализировать Госпрограмму стимулирования экономики в связи с негативными последствиями карантина – в августе и октябре минувшего года, однако его предложения остались без рассмотрения.



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