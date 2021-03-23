Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минэкономики предлагает изменить госпрограмму стимулирования экономики

23.03.21 11:34 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает внести поправки в Госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий ограничительных мер, связанных с борьбой с COVID-19, принятую в мае 2020 года.

Проект документа с поправками в правительственное постановление от 27 мая 2020 года №534 министерство обнародовало на сайте в понедельник.

Документ, в частности, предлагает отсрочить на год, до декабря-2021, введение инструмента е-резидентства и отказаться от идеи изменений системы корпоративного налогообложения в части налога на прибыль в депрессивных областях.

Согласно ему, в рамках поощрения регистрации компаний в Украине Минэкономики предлагает поручить Минфину, Минцифры и Госналоговой разработать преференциальный налоговый режим и предложить соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Со своей стороны для этих целей Минэкономики готово возложить на себя улучшение защиты прав интеллектуальной собственности и внедрить соответствующие меры в 2021 году, указано в сопроводительных документах к проекту постановления.

Помимо этого ведомство также предлагает перенести с декабря 2020-го на июнь 2021 года предельный срок создания Агентства по вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а также с конца 2020-го на июль 2022-го - создание национальной онлайн-платформы Центра поддержки МСБ.

Среди прочего Минэкономики предлагает отказаться от идеи создания института торгового представительства и пилотных офисов таких представительств за границей, свидетельствует проект постановления.

Ожидается также продление двусторонних переговоров с ЕС относительно углубления либерализации торговли до 2022 года, хотя нынешняя редакция документа устанавливает срок - январь-март 2021-го.

Кроме того, Минэкономики предлагает на год, до декабря-2021, отсрочить подачу на согласование правительства проекта закона об увеличении ответственности должностных лиц за превышение или злоупотребление полномочиями.

Как указано в пояснительной записке к проекту постановления, министерство уже дважды предлагало Кабинету министров актуализировать Госпрограмму стимулирования экономики в связи с негативными последствиями карантина – в августе и октябре минувшего года, однако его предложения остались без рассмотрения.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:34
Украина увеличила валовое потребление природного газа
12:12
Прибыль банков Украины обвалилась в 2,5 раза
11:53
Отмена европейских квот на сталь стала бы хорошей возможностью нарастить поставки в Евросоюз
11:52
Норникель обещает снизить выбросы на 85%
11:19
В вопросе трансформации угольных регионов Украина должна смотреть на опыт Германии
11:13
Контроль за ремонтом вагонов предлагают возложить на Госслужбу по безопасности на транспорте
10:53
Малайзия ограничит экспорт металлолома
10:38
Законопроект № 3091 – инструмент коррупции и давления на бизнес
10:35
Danieli поставит вьетнамской Hoa Phat новое прокатное оборудование
10:27
С начала года Китай резко увеличил импорт алюминия
10:15
В Европе призывают временно отменить квоты на импорт стальной продукции
09:54
Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК
09:27
Локдауны могут замедлить экономическое восстановление еврозоны
08:56
В январе-феврале мировое производство алюминия выросло на 3%
08:29
Украинцы в марте больше продавали валюты, чем покупали
08:07
Госстат подсчитал спад ВВП в 2020 году
22.03.21
17:54
ВАКС снял все сомнения вокруг обоснованности закрытия дела Роттердам+
17:35
Украина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГ
17:14
ВостГОК разработал программу развития атомно-промышленного комплекса
16:58
Интерпайп поставил партию премиальных труб UPJ-F в Узбекистан
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!