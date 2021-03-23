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Законопроект № 3091 – инструмент коррупции и давления на бизнес

23.03.21 10:38
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Законопроект № 3091, который рассмотрел Комитет ВРУ по экологии, нельзя допускать к голосованию. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он отметил, что Украина нуждается в реформировании системы экологического контроля. Эту сферу необходимо вывести из тени и подавить коррупционную составляющую. Вопрос в том, какими методами это делается.

"Авторы законопроекта, скорее всего, или ни разу не были на промышленных предприятиях, или не уважают бизнес как таковой. Иначе чем объяснить тот факт, что они задумали преобразовать Госэкоинспекцию в «силового монстра» с широчайшими полномочиями и высокими коррупционными рисками?! Философия документа читается однозначно: наказывать и карать!", - сказал С.Магера.

Он отметил, что в соответствии с законопроектом, ГЭИ сможет штрафовать предприятия на суммы от 30 тыс до 1,8 млн грн даже без решения суда. При этом ответственность инспекторов за превышение полномочий не предусматривается. Основанием для проверки может стать обращение физлица в произвольной форме.

Еще более широкие коррупционные возможности создает новая градация предприятий по степени экологического риска. Она предусматривает разделение производителей на 4 категории вместо трех, как было раньше. Одновременно упрощен порядок привлечения руководителей к административной ответственности. Все вместе это создает условия для проведения более частых внеплановых проверок и снижает возможности промышленников защищаться от необоснованных, на их взгляд, обвинений.

"Ирония документа в том, что его авторы ссылаются на Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, которое обязывает усилить государственный контроль за состоянием окружающей среды. Но в Евросоюзе на государственном уровне не создают новые коррупционные кормушки и не вводят нормы, направленные на уничтожение промышленности. Документ однозначно должен уйти «в бан», а его авторы – на переэкзаменовку по европейским экологическим практикам", - подчеркнул С.Магера.

МинПром

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