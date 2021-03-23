Малайзия ограничит экспорт металлолома Правительство Малайзии сообщило о введении 15%-ной пошлины на экспорт металлолома, чтобы сохранить этот ресурс для национальных производителей стали. Ранее внешние поставки лома из страны не ограничивались.



Малайзия в целом является нетто-импортером металлолома. Собственные источники, по некоторым оценкам, покрывают лишь около 30% потребностей. Тем не менее в 2020 г. из Малайзии было экспортировано 454,8 тыс. т лома, преимущественно, в Индию, Индонезию и Сингапур.



Как отмечают местные эксперты, национальный экспорт металлолома начал расти после 2016 г., когда правительство отменило существовавшую ранее 10%-ную экспортную пошлину. До этого поставки за рубеж составляли, в среднем, 50 тыс. т в год.



Дефицит металлолома в Малайзии может еще сильнее обостриться после ввода в строй меткомбината Wenan Steel, который строится китайской компанией в провинции Саравак на острове Калимантан. При выходе на полную мощность предприятие будет потреблять до 2 млн т лома в год.



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