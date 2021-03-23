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Danieli поставит вьетнамской Hoa Phat новое прокатное оборудование

23.03.21 10:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Вьетнамская металлургическая компания Hoa Phat заказала итальянскому поставщику оборудования Danieli новое прокатное оборудование для своего завода Kinh Mon в провинции Хайзыонг на севере Вьетнама.

Первый их двух контрактов предусматривает установку новой линии по производству катанки, которая станет продолжением действующего мелкосортного стана, поставленного Danieli в 2007 г. На ней планируется выпускать катанку диаметром от 5,5 до 16 мм, арматуру в бунтах от 8 до 14 мм и преднапряженные арматурные пряди.

Также итальянская компания поставит для Kinh Mon Steel Complex шестиклетьевой финишный блок. Он будет установлен на мелкосортно-проволочном стане в качестве второй производственной линии. Это позволит увеличить объем выпуска катанки.

В ходе реализации этого проекта Danieli модернизирует систему управления и автоматизации на обоих станах, а также поставит оборудование, позволяющее выпускать катанку в мотках разного веса.

МинПром

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