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С начала года Китай резко увеличил импорт алюминия

23.03.21 10:27 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Генеральной таможенной администрации КНР, за первые два месяца 2021 г. национальные компании импортировали 455,1 тыс. т необработанного алюминия и алюминиевой продукции, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Особенно резким был рост в январе, когда китайский импорт алюминия составил 308,5 тыс. т, в 3,6 раза больше, чем год назад. В феврале закупки составили 146,7 тыс. т. Это на 52,3% больше, чем в том же месяце 2020 г.

В прошлом году китайские компании импортировали рекордные объемы алюминия вследствие высокого внутреннего спроса на металл и благоприятного ценового соотношения между Китаем и мировым рынком. Те же факторы продолжают действовать и сейчас.

Китайский импорт бокситов в январе-феврале между тем составил 17,06 млн. т. Это на 7,1% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца 2021 г. китайские компании произвели 6,34 млн. т первичного алюминия, превысив прошлогодний уровень на 6,6%.

МинПром

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