Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК Мелкая чешская торговая компания EPI Group из Брно разослала потребителям письма "об ограниченном специализированном предложение концентратов титанового сырья" Объединенной горно-химической компании (ОГХК). В нем она предложила им весь спектр продукции производителя: два вида ильменита – вольногорский и иршанский, рутил, циркон, ставролит и дистен-силлиманит на условиях FOB (продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на указанное покупателем судно).



Об этом говорится в предложении EPI Group, разосланном потенциальным покупателям.



EPI Group не является переработчиком, это новая торговая компания, созданная 18 февраля 2019 года. Ее основатель – Павел Присяжнюк - владеет 30% компании. Уставной капитал составляет 15 тыс. чешских крон (700 долларов).



Тем не менее, на его сайте значится, что он реализует довольно дорогостоящие продукты: энергетические ресурсы, минералы, минеральные удобрения и металлы.



Известно, что EPI Group выкупает продукцию ОГХК не напрямую, а через вторую чешскую фирму – прокладку – Belanto, которая поставляла ильменит Иршанского ГОКа ОГХК в Крым.



Также Belanto реализовывала продукцию Вольногорского ГМК в адрес российского ВСМПО "Ависма" ("дочка" российского концерна "Рособоронпром", который производит вооружение из титана).



Участники рынка подозревают, что собственник EPI Group Павел Присяжнюк де-факто контролирует менеджмент ОГХК и управляет госпредприятием в интересах менеджмента ФГИ - Дениса Кудина и Дмитрия Сенниченко.



Официально в профиле Павла Присяжнюка на Linkedin говорится, что с 2014 года он является членом правления шведской компании Milsen Energy AB и партнером юридической фирмы AIM Group.



В свою очередь, Milsen Energy AB владеет - "Карпатыгаз", финансовым директором которой до 2016 года был нынешний и.о. главы правления Объединенной горно-химической компании Артур Сомов.



АО "ОГХК" – уникальный производитель титносодержащего сырья в Восточной Европе. Владеет мощностями Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.



ФГИ планирует продать ОГХК на аукционе во 2 квартале 2021 года. Стартовая цена компании может составить 2 млрд гривен.



МинПром







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