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Локдауны могут замедлить экономическое восстановление еврозоны

23.03.21 09:27
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Экономисты пересматривают в сторону снижения прогнозы экономического роста в еврозоне на фоне третьей волны заболеваемости COVID-19 и задержек в вакцинации, которые вынуждают власти некоторых стран, включая Францию, Италию и Германию, ужесточать ограничения.

Как пишет газета Financial Times, возобновление локдаунов в Европе вызывает опасения, что регион ждет еще один разочаровывающий летний туристический сезон, если вакцинация не ускорится настолько, чтобы позволить ослабить ограничения на поездки, передает Интерфакс-Украина.

Франция ввела новый четырехнедельный карантин в Париже и нескольких других регионах 19 марта, после того, как в стране был зафиксирован рекордно высокий суточный прирост случаев заражения коронавирусом с ноября. Италия объявила об ужесточении карантинного режима на дни празднования католической Пасхи, тогда как некоторые города Германии отказались от снятия ограничений, которые только недавно были ослаблены, из-за резкого увеличения числа инфицированных.

Это побудило экономистов из частного сектора, в том числе аналитиков Goldman Sachs, Barclays, ING и Berenberg, снизить свои прогнозы роста экономики еврозоны, вопреки улучшению экономических перспектив в США и в мире в целом, отмечает FT.

"До сих пор мы строили наши прогнозы в отношении еврозоны, основываясь на предположении о постепенном смягчении ограничительных мер в марте. Что ж, мы можем забыть об этом", - цитирует издание главу отдела макроэкономических исследований ING Карстена Бржески.

По словам Бржески, ING теперь ожидает, что экономика еврозоны продемонстрирует спад на 1,5% в первом квартале, ранее прогнозировалось снижение на 0,8%..

Главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг говорит, что каждый месяц локдаунов сокращает рост экономики еврозоны на 0,3 процентного пункта. Он ухудшил свой прогноз экономического роста на текущий год с 4,4% до 4,1%.

На прошлой неделе экономисты Morgan Stanley предупредили, что если ограничения будут действовать еще несколько месяцев, это приведет к "еще одному потерянному лету" и уменьшит ВВП Испании и Италии на 2-3%.

Экономисты Barclays теперь ожидают, что ограничения на передвижение в Европе будут отменены только к концу второго квартала, "что ослабит внутренний спрос и, как следствие, импорт". Они сохранили свой прогноз роста на этот год на уровне 3,9%, но снизили прогноз на следующий год с 5,3% до 4,3%.

Хотя многие аналитики негативно оценивают краткосрочные перспективы еврозоны, большинство убеждены, что экономика быстро восстановится, как только будет вакцинировано достаточное количество людей, чтобы снять большую часть ограничений позднее в этом году. Другие указывают на то, что восстановление мировой торговли будет стимулировать ориентированных на экспорт производителей в Германии.

Эрик Нильсен, главный экономист UniCredit, считает, что поддержку экономике еврозоны также окажет принятый в США пакет стимулов объемом $1,9 трлн.

"Импульс со стороны США будет положительным и более сильным, чем отрицательный эффект локдауна", - приводит его слова FT.

МинПром

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