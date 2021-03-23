Украинцы в марте больше продавали валюты, чем покупали Средний объем ежедневной чистой продажи валюты населением в марте 2021 года на наличном рынке составил $4 млн, а на безналичном – $2 млн.



Об этом свидетельствуют данные, размещенные в презентации директора департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексея Лупина, передает Интерфакс-Украина



Согласно статистике Нацбанка, сальдо ежедневных валютных операций населения в наличном сегменте в январе и феврале было отрицательным и составляло $1 млн и $2 млн соответственно.



Указывается, что в то же время, в безналичном сегменте средний ежедневный объем продажи валюты населением преобладал над покупкой и составил в январе $4 млн, а в феврале – $1 млн.



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