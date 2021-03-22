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ВАКС снял все сомнения вокруг обоснованности закрытия дела Роттердам+

22.03.21 17:54 , РБК Украина
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Высший антикоррупционный суд снял все сомнения вокруг обоснованности закрытия Специализированной антикоррупционной прокуратурой дела "Роттердам+", трижды подтвердив законность соответствующих действий прокурора. Об этом заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"ВАКС в третий раз отказал НАБУ и примкнувшим к ним ферросплавным заводам в замене прокурора в деле "Роттердам+". В любой цивилизованной стране еще бы после первого решения суда в этой истории была бы поставлена точка", - отметила адвокат.

Она допустила, что руководство НАБУ будет пытаться и дальше спекулировать на теме "Роттердам+", пытаясь снять с себя ответственность за растраченные бюджетные средства на безосновательное расследование европейской формулы ценообразования на уголь.

"Не исключено, что вскоре мы увидим четвертое, пятое, десятое обращение очередных мнимых "потерпевших" от формулы или подставных "заявителей" с требованием назначить нужного НАБУ прокурора. К слову, в ВАКСе есть еще 22 судьи, которые не рассматривали заявление НАБУ о замене прокурора", - добавила адвокат.

По ее словам, проиграв в открытом состязательном судебном процессе, руководство НАБУ на следующий же день решило устроить "публичную истерику" и давить на Офис генпрокурора, чтобы сменить прокурора вопреки трем решениям суда.

Однако, она уверена, третий вердикт самого авторитетного в Украине суда для подавляющего большинства общества снял все сомнения в законности и обоснованности закрытия этого дела.

"До бесконечности весь этот юридический пинг-понг между НАБУ и САП длится не может, и даже если понадобится 10 решений суда, - в конечном счете это прекратится. Равно как и полгода назад окончательно лопнул медиа-пузырь о "плохой и преступной" формуле "Роттердам+", который надували владельцы ферросплавных заводов и законтрактованные ими блогеры-активисты", - подытожила адвокат.

Напомним, 17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность и объективность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Расследование дела "Роттердам+" продолжалось с марта 2017 по август 2020. 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. В ходе следствия не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020.

МинПром

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