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Украина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГ

22.03.21 17:35 , Укринформ
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Украина планирует инвестировать в развитие газохранилищ примерно 14 млрд грн до 2030 года. Как передает Укринформ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью немецкой газете "Handelsblatt", перевод которого обнародован на Правительственном портале.

"На развитие способности украинских газохранилищ до 2030 года планируется направить ориентировочно 14 млрд гривень внутренних инвестиций", - подчеркнул Д.Шмыгаль.

По его словам, украинская ГТС имеет технические возможности переоборудования под транспортировку водорода. "Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для нас наряду с диджитализацией нашей экономики. Это мы интенсивно обсуждаем с Евросоюзом", - подчеркнул глава правительства.

Он сообщил, что производство и транспортировка водорода может стать важным сектором экономики для Украины.

Как сообщалось, по состоянию на 1 марта в хранилищах находилось более 18 млрд куб. м газа - это самый высокий уровень наполнения за прошедшие десять лет.

МинПром

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