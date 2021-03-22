ВостГОК разработал программу развития атомно-промышленного комплекса Вопрос подготовки "Долгосрочной программы развития атомной энергетики Украины" и "Концепции государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года" обсудили на первом в этом году заседании Общественного совета при Министерстве энергетики Украины.



Решением СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности" было поручено Кабинету министров Украины до 1 апреля 2021 года утвердить "Концепцию государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года" с последующим принятием в течение шести месяцев Государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года для обеспечения финансирования развития уранодобывающего и ураноперерабатывающего государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) с целью увеличения производства уранового оксидного концентрата для полного обеспечения потребностей отечественной атомной энергетики.



Проект концепции разрабатывался специалистами ГП "ВостГОК". Привлечение экспертов от общественности к обсуждению проблемных вопросов работы отрасли на начальном этапе разработки стратегических документов позволяет более полно проанализировать и учесть общественное мнение.



После утверждения концепция будет официально обнародована на сайте ГП "ВостГОК".



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