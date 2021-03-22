Бразилия в феврале нарастила выпуск стали Согласно данным Бразильского института стали (IABr) производство нерафинированной стали составило в Бразилии в феврале 2,8 млн т, на 3,8% больше, чем в феврале 2020 г.



Продажи стальной на продукции на внутреннем рынке выросли на 20,9% в годовом выражении, до 1,9 млн т. Видимое потребление стали составило 2,1 млн т, на 24,5% больше, чем в феврале 2020 г.



По итогам января-февраля производство стали составило 5,8 млн т, что на 7,3% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г.



Продажи стального проката на внутреннем рынке составили в по итогам первых двух месяцев года 3,7 млн т, на 24% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Кроме того, видимое потребление стали достигло отметки 4,3 млн т, что на 25% больше, чем в январе-феврале 2020 г.



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