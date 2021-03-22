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За 2 месяца 2021 года товарооборот Украины составил 17,6 млрд долл.

22.03.21 16:38 , Укринформ
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В январе-феврале 2021 года товарооборот составил 17,6 млрд долл., что почти на 750 млн долл. больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-феврале 2020 - 16,8 млрд долл.). Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Гостаможслужбы, которым располагает Укринформ.

В январе-феврале 2021 года в Украине импортировали товаров на 9,1 млрд долл. (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт вырос на 387 млн долл. ​​или на 4%).

Экспортировали из Украины товаров на 8,5 млрд долл. (увеличение экспорта по сравнению с аналогичным периодом составило 361 млн долл. или 4,4%).

Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину: Китай - 1,4 млрд долл., Германия - 758 млн долл. и Россия - 730 млн долл.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на 1,1 млрд долл., Польшу - на 649 млн долл., Турцию - 552 млн долл..

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: черные металлы - на 1,5 млрд долл., зерновые - на 1,32 млрд долл. и руды - на 1,1 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 1,86 млрд долл., котлы, оборудование - 853 млн долл. и электрические машины, оборудование и их части - 841 млн долл.

Как сообщал Укринформ, товарооборот в 2020 году составил 103,4 млрд долл., что на 7 млрд долл. меньше, чем в предыдущем (в 2019 году - 110,5 млрд долл.).

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