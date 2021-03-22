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В Украине продолжают дорожать все виды топлива

22.03.21 16:13 , enkorr
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Крупные сети АЗС за выходные с 19 по 22 марта подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн за литр. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

В частности, бензины в сетях ОККО и WOG подорожали на 50 копеек: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л. На SOCAR бензины прибавили 50 копеек, дизтопливо – 1 грн.

На станциях "Кворум" бензины и ДТ подорожали на 45 копеек: А-92 – до 28,75 грн/л, А-95 – до 29,75 грн/л, ДТ– 28,55 грн/л. Топливо в сети Chipo подорожало в среднем на 36-46 копеек: А-92 – до 27,00 грн/л, А-95 – до 28,00 грн/л, ДТ – до 26,48 грн/л.

На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, Mango и др. цены на топливо выросли на 10-50 копеек.

Как сообщалось, в конце прошлой недели крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо вслед за крупнейшей консолидированной сетью "Приват", которая объединяет 1 540 станций под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другими. В частности, вечером 18 марта сеть группы "Приват" повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

Также розничные сети АЗС за выходные 19-22 марта повысили цены на автогаз еще на 10-40 копеек за литр. 

Так, в консолидированной розничной сети "Привата" в среднем цены повысились на 17 копеек – до 15,15-15,18 грн за литр. В ряде областей, например в Волынской и Харьковской, газ подорожал на 40-70 копеек, в некоторых других регионах – на 10-35 коп./л.

Кроме того, на 10 копеек – до 16,49 грн/л выросла цена сжиженного газа и в сети ОККО.

На АЗС SOCAR цены на газ повысились на 20 коп. – до 16,48 грн/л. В сети KLO цена выросла с 16,17 до 16,37 грн/л.

Сети как "Автотранс", "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", "Параллель", Marshal, "Укргаздобыча", Motto и Prime подняли цены на 10-40 копеек за литр.

В итоге средняя стоимость автогаза по Украине 22 марта выросла на 11 копеек и составила 15,79 грн/л.

МинПром

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