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Кабмин советуется с Европой, нужно ли Украине летнее время

22.03.21 15:32 , Интерфакс Украина
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Кабинет министров Украины ведет коммуникацию с народными депутатами и с представителями ЕС по поводу возможной отмены перехода на летнее время, которое может состояться 28 марта.

"По этому вопросу еще идет коммуникация и с депутатами, и с Брюсселем, то есть вопрос еще окончательно не решен", - сообщил источник в правительстве агентству Интерфакс-Украина.

По словам собеседника агентства, решение относительно возможной отмены перевода стрелок ожидается в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада не смогла принять закон об отмене сезонного перехода времени, который предлагает зафиксировать в Украине зимнее время UTC+2. Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

Однако остается возможность отменить правительственное постановление от 13 мая 1996 о порядке исчисления времени на территории Украины, упразднив переход на летнее время.

МинПром

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