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Китай нарастил добычу угля на 25%

22.03.21 15:15 , Металлургпром
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За первые два месяца 2021 года добыча угля в Китае выросла на 25% в годовом сравнении, до 620 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Согласно таможенным данным, этот показатель также поднялся на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом среднегодовые темпы роста составили 8,2% за последние два года.

Китай импортировал 41,13 млн тонн угля в январе-феврале этого года, что на 39,5% меньше, чем в тот же период 2020 года, показали данные таможенного управления.

Напомним, что в 2020 году объём добычи угля в КНР составил 51% от общемирового. Зависимость Китая от иностранного угля составляла по итогам прошлого года 7,1%.

В Китае долгое время на уголь приходилось около 70% общей выработки энергии. По оценкам, к 2030 году потребление угля в Китае по-прежнему будет составлять около 55% от общего потребления первичной энергии.

Ранее на этой неделе аналитики Wood Mackenzie спрогнозировали стремительный рост выработки в Китае "зеленой" энергии и объявили страну будущим лидером по декарбонизации экономики.

МинПром

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