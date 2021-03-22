Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина планирует транспортировать по трубопроводу Дружба водород в страны ЕС

22.03.21 14:11 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

В среднесрочной перспективе Украина планирует переориентировать трубопровод "Дружба" на транспортировку водорода в страны Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

На вопрос журналиста, "не было ли четким сигналом для Москвы, если бы Украины превратила трубопровод "Дружба", по которому транспортируется российский газ в Европу, на водород при помощи инвестиционной программы от ЕС", Д.Шмыгаль ответил утвердительно.

"Да, в среднесрочной перспективе так выглядит наша цель. Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для нас рядом с диджитализацией страны. Производство водорода является огромным шансом и может стать важным сектором экономики для нашей страны", – ответил он.

Также глава украинского правительства отметил, что, по словам экспертов, переоборудование "Дружбы" возможно. В частности, необходимо обновить герметизацию на трубах.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 1

...
Новости партнеров
новости
14:52
Tokyo Steel объявила о повышении цен на готовые рулоны и листы из углеродистой стали
14:32
Нафтогаз хочет начать бурение на шельфе Черного моря еще в этом году
13:51
ДТЭК Энерго хочет направить на ремонт энергоблоков своих ТЭС свыше 2 млрд грн
13:34
Россия реализует самый зеленый проект черной металлургии в Европе
13:12
Японская группа Mitsubishi инвестировала в добычу австралийских бокситовов
12:50
Прибыль КВСЗ за 2020 год обрушилась в 8 раз
12:36
Миноритарные акционеры Мотор Сич после ареста 100% акций компании потеряли 100-200 млн долл.
12:14
ФРГ влила в экономику Украины свыше 1,5 млрд долл.
11:53
Эксперты ожидают роста спроса на нефть в 2021 году
11:32
Валовый внешний долг Украины достиг 125,69 млрд долл.
11:15
Из-за коронакризиса прибыль Saudi Aramco обвалилась почти вдвое
10:59
Комитет ВРУ по экологии рекомендует к голосованию карательный законопроект вместо стимулирующего - Магомедов
10:55
ThyssenKrupp остановила толстолистовой стан на комбинате в Дуйсбурге
10:38
Для государства выгоднее экспортировать сталь, а не металлолом - Кисилевский
10:15
Alcoa решила не закрывать завод в Австралии
09:53
Укроборонпром готов взять в управление активы Мотор Сичи
09:19
В феврале японские металлурги сократили объемы производства
08:58
Власти китайской провинции ввели ограничения для металлургов
08:30
Мировая экономика восстанавливается быстрее прогнозов, – МВФ
08:09
Центральный ГОК будет ежегодно экономить 10 млн грн на электроэнергии
19.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!