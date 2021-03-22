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ДТЭК Энерго хочет направить на ремонт энергоблоков своих ТЭС свыше 2 млрд грн

22.03.21 13:51 , Интерфакс Украина
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"ДТЭК Энерго" в 2021 году планирует направить на текущие, средние и капитальные ремонты энергоблоков своих ТЭС 2,3 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.

"Это позволит уменьшить аварийность оборудования, которая наблюдалась в этом отопительном сезоне из-за сверхвысокой нагрузки на ТЭС, и обеспечить стабильную работу в энергосистеме", - отмечают в компании.

В марте в плановый ремонт уже вышли четыре энергоблока из 29 запланированных на текущий год. Задача работников ремонтных предприятий и энергетиков Бурштынской, Добротворской, Кураховской и Луганской ТЭС – отремонтировать технологическое и электрическое оборудование, поверхности нагрева котлоагрегатов, на которых достаточно часто возникают свищи, а также продиагностировать металлические конструкции.

Весной "ДТЭК Энерго" планирует еще семь текущих и один капитальный ремонт на своих ТЭС.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, в связи с тем, что пик отопительного сезона 2020/21 гг. уже пройден, нагрузка на блоки уменьшилась и нет необходимости работать полным составом оборудования, компания начала ремонтную кампанию, чтобы подготовиться к следующей зиме.

"Эта зима в очередной раз показала необходимость в маневровой тепловой генерации ДТЭК, которая вновь подставила плечо энергосистеме. Нагрузка этого отопительного сезона была на 50% выше предыдущей, как и, к сожалению, аварийность. Из-за ремонта АЭС наши станции работали полным составом и оперативно реагировали на нужды энергосистемы. Если один энергоблок выходил в аварийный ремонт, то мы быстро компенсировали потребность, запуская другой", - сказал он.

В то же время И.Салеев отметил, что для того, чтобы остановить тенденцию аварийности, нужно стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке, решить проблему накопленных долгов, обеспечить финансовые возможности для генерации на проведение ремонтов.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

МинПром

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