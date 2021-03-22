Японская группа Mitsubishi инвестировала в добычу австралийских бокситовов Японская группа Mitsubishi приобрела у транснациональной горнодобывающей корпорации Glencore 30% бокситового проекта Aurukun в австралийском штате Квинсленд.



Это первая инвестиция Mitsubishi в добычу бокситов. Как заявляет японская группа, алюминий и сырье для его получения являются перспективными направлениями, так как их потребление в ближайшие годы будет стабильно увеличиваться благодаря переходу мировой экономики на "безуглеродную" модель.



По данным геологоразведки, на Aurukun можно будет добывать по 8 млн т бокситов в год в течение более 20 лет. Mitsubishi намерена присоединиться к Glencore, в собственности которого остаются 70% акций проекта, в разработке ТЭО.



Как заявляет японская компания, окончательное инвестиционное решение по проекту может быть принято в 2022 г. Строительство горнодобывающего комплекса займет еще около двух лет.



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