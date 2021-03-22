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Прибыль КВСЗ за 2020 год обрушилась в 8 раз

22.03.21 12:50 , Бизнес Цензор
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ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" завершило 2020 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 99,045 млн грн, что в восемь раз меньше, чем годом ранее.

Согласно обнародованной в системе раскрытия НКЦБФР информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 22 апреля, проектом его решения планируется направить полученную прибыль на развитие предприятия, дивиденды не выплачивать (как и годом ранее), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в 2020 году завод сократил выпуск грузовых вагонов на 70% - до 1569 единиц.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов: пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Согласно финотчету в системе НКЦБФР, В 2019 году чистый доход КВСЗ составил 8 млрд 310 млн грн – на 51% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль (неконсолидированная) - 828,9 млн грн (на 70% больше).

МинПром

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