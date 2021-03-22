ФРГ влила в экономику Украины свыше 1,5 млрд долл. Вопрос сотрудничества с Германией в области энергетики становится все более важным. Об этом в интервью Укринформу заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, сопредседатель украинско-немецкой группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству Ольга Стефанишина.



По ее словам, энергетическое партнерство было заключено между странами осенью прошлого года, но Германия является нашим стратегическим энергетическим партнером уже много лет. Особенно это партнерство, отметила Стефанишина, было усилено после того, как Украина задекларировала согласование своей политики с Европейским зеленым курсом. Кроме амбициозных экологических обязательств, Украина также обязуется пройти большой путь "зеленой трансформации", которая охватывает в том числе и трансформацию угольных регионов. Германия стала крупнейшим союзником Украины, это можно рассматривать как долгосрочную инвестицию в развитие Украины.



"Буквально в этом году Украина и Германия должны согласовать программу такого "справедливого перехода" и уже со следующего года браться за ее реализацию с четырех пилотных проектов", - подчеркнула вице-премьер. Правительство ФРГ предусмотрело, по ее словам, значительное финансирование. Цифру она не назвала, но отметила, что речь идет о "миллионах евро". При этом О.Стефанишина признала, что этого, конечно, недостаточно для реализации этой амбициозной цели, ведь "потребности достигают десятков миллиардов евро". В то же время даже несмотря на то, что финансирования недостаточно для реализации цели, политическая поддержка этой амбиции остается очень важной для нас, добавила она.



Вице-премьер сообщила, что во время 4-го Украинско-немецкого форума в Берлине в пятницу обсуждались новые проекты, в частности, рассматривались конкретные бизнес-кейсы по перемещению некоторых высокотехнологичных производств на территорию Украины.



Одним из приоритетных направлений является водород, поскольку Украина обязалась согласовывать свою политику с целями Европейского зеленого курса (Green Deal), добавила она.



"Мы говорим о водороде, о сотрудничестве в сфере аккумуляторной экономики и т. д." - сказала О.Стефанишина.



По ее словам, немецкие компании прекрасно понимают, что достижение ФРГ климатической нейтральности повысит спрос на электроэнергию, а Украина является тем источником, который может удовлетворить этот спрос. Кроме амбициозных экологических обязательств, которые берем на себя, мы также обязуемся пройти большой путь "зеленой трансформации", отметила чиновник.



О.Стефанишина подчеркнула высокий уровень готовности немецких компаний выходить на украинский рынок.



Она также отметила, что Германия является нашим основным торговым партнером в ЕС, по результатам 2020 года ее доля среди стран ЕС составляет 17,6%. По состоянию на октябрь 2020 года Германия инвестировала в экономику Украины 1,67 млрд долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



