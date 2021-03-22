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Валовый внешний долг Украины достиг 125,69 млрд долл.

22.03.21 11:32 , РБК Украина
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Валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долл. и достиг 125,69 млрд долл. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долл.). Об этом сообщатся на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Относительно ВВП долг за 2020 год увеличился с 78,6% до 83,4%.

В течение IV квартала 2020 года долг вырос на 3,510 млрд долл. Основными факторами роста стали операции правительства и реального сектора экономики.

За квартал внешний долг государственного сектора вырос на 3,0 млрд долл. и составил 54,7 млрд долл. (36,3% от ВВП). Одновременно выросли внешние обязательства частого сектора (на 0,5 млрд долл.), которые на 31 декабря 2020 года составили 71 млрд долл. (47,1% от ВВП).

Внешние обязательства сектора общего государственного управления в IV квартале 2020 года выросли на 2,8 млрд долл., до 47,8 млрд долл. (31,7% от ВВП) в результате привлечений правительства на внешних рынках и от международных партнеров на сумму 2,2 млрд долл.

Внешний долг центрального банка в IV квартале 2020 года в результате роста курса СДР увеличился на 155 млн долл. и составил 6,9 млрд долл. (4,6% от ВВП на конец 2020 года).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в отчетном квартале сократился с 4,0 до 3,7 млрд долл. (2,4% от ВВП) в результате выплат по долгосрочным еврооблигациям банков на 0,4 млрд долл.

Напомним, по данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,244 млрд долл., из которых 12,990 млрд долл. - основанная сумма долга, 4,254 млрд долл. - проценты.

МинПром

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