Комитет ВРУ по экологии рекомендует к голосованию карательный законопроект вместо стимулирующего - Магомедов Комитет по экологии Рады рассмотрел законопроект № 3091 "Государственном экологическом контроле" и рекомендовал его для голосования в парламенте. В соответствии с документом, Государственная экологическая инспекция будет реформирована в некое подобие экополиции, отмечает народный депутат Муса Магомедов.



Авторы документа наделили ГЭИ широкими полномочиями, которым могут позавидовать другие силовые ведомства. "Экополиция" может осуществлять патрулирование, рейды, а главное, - налагать на предприятия штрафы и санкции без решения суда.



"В данном законопроекте нет нормы об уголовной части за нарушения экологического законодательства, но ее продвигают параллельно - через з/п № 5204, который вводит уголовное наказание для руководителей предприятий в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за недопуск инспекторов на производство", - сказал он.



М.Магомедов подчеркивает, что законопроект № 3091 усиливает давление на бизнес и создает неблагоприятные условия для развития промышленности. Экоконтроль фактически выходит из-под действия ЗУ «Об основных принципах госнадзора в сфере хозяйственной деятельности». Документ предусматривает разделение хозсубъектов по степени экологического риска на 4 категории вместо 3-х, как было ранее. Это значит, что оснований для внеплановых проверок будет гораздо больше.



ГЭИ сможет накладывать штрафы без суда: от 30 тыс до 1,8 млн грн, а при повторном нарушении – до 3,6 млн грн. "Обратите внимание, что размеры штрафа варьируются не в зависимости от ущерба окружающей среде, а в зависимости от обеспечения допуска инспекторов на предприятие. Таким образом критерий нарушения переходит из объективной плоскости в субъективную, где все решает мнение проверяющего", - добавил он.



"Власть любит говорить о внедрении лучших экологических практик Евросоюза. Но на самом деле в ЕС уже давно отказались от карающей функции экоконтроля в пользу упреждающей. Для европейцев главное не наказание нарушителей, а профилактика нарушений. Это совсем иная философия отношений с бизнесом. Законопроект № 3091 нельзя вносить в зал для голосования – это преступление против украинской экономики!", - уверен народный депутат.



МинПром



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