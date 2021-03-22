Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Комитет ВРУ по экологии рекомендует к голосованию карательный законопроект вместо стимулирующего - Магомедов

22.03.21 10:59
печать
размер текста:

Комитет по экологии Рады рассмотрел законопроект № 3091 "Государственном экологическом контроле" и рекомендовал его для голосования в парламенте. В соответствии с документом, Государственная экологическая инспекция будет реформирована в некое подобие экополиции, отмечает народный депутат Муса Магомедов.

Авторы документа наделили ГЭИ широкими полномочиями, которым могут позавидовать другие силовые ведомства. "Экополиция" может осуществлять патрулирование, рейды, а главное, - налагать на предприятия штрафы и санкции без решения суда.

"В данном законопроекте нет нормы об уголовной части за нарушения экологического законодательства, но ее продвигают параллельно - через з/п № 5204, который вводит уголовное наказание для руководителей предприятий в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за недопуск инспекторов на производство", - сказал он.

М.Магомедов подчеркивает, что законопроект № 3091 усиливает давление на бизнес и создает неблагоприятные условия для развития промышленности. Экоконтроль фактически выходит из-под действия ЗУ «Об основных принципах госнадзора в сфере хозяйственной деятельности». Документ предусматривает разделение хозсубъектов по степени экологического риска на 4 категории вместо 3-х, как было ранее. Это значит, что оснований для внеплановых проверок будет гораздо больше.

ГЭИ сможет накладывать штрафы без суда: от 30 тыс до 1,8 млн грн, а при повторном нарушении – до 3,6 млн грн. "Обратите внимание, что размеры штрафа варьируются не в зависимости от ущерба окружающей среде, а в зависимости от обеспечения допуска инспекторов на предприятие. Таким образом критерий нарушения переходит из объективной плоскости в субъективную, где все решает мнение проверяющего", - добавил он.

"Власть любит говорить о внедрении лучших экологических практик Евросоюза. Но на самом деле в ЕС уже давно отказались от карающей функции экоконтроля в пользу упреждающей. Для европейцев главное не наказание нарушителей, а профилактика нарушений. Это совсем иная философия отношений с бизнесом. Законопроект № 3091 нельзя вносить в зал для голосования – это преступление против украинской экономики!", - уверен народный депутат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:53
Эксперты ожидают роста спроса на нефть в 2021 году
11:32
Валовый внешний долг Украины достиг 125,69 млрд долл.
11:15
Из-за коронакризиса прибыль Saudi Aramco обвалилась почти вдвое
10:55
ThyssenKrupp остановила толстолистовой стан на комбинате в Дуйсбурге
10:38
Для государства выгоднее экспортировать сталь, а не металлолом - Кисилевский
10:15
Alcoa решила не закрывать завод в Австралии
09:53
Укроборонпром готов взять в управление активы Мотор Сичи
09:19
В феврале японские металлурги сократили объемы производства
08:58
Власти китайской провинции ввели ограничения для металлургов
08:30
Мировая экономика восстанавливается быстрее прогнозов, – МВФ
08:09
Центральный ГОК будет ежегодно экономить 10 млн грн на электроэнергии
19.03.21
18:02
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
17:51
Рада пока решила не отменять летнее время
17:34
Китайская Jingye Group спасает обанкротившуюся British Steel
17:17
Канадская Ivanhoe Mines привлечет еще 575 млн долл. для медного рудника в Конго
16:57
Vale отказывается от хвостохранилищ для жидких шламов в пользу сухих отходов
16:33
Китай попридержит инвестиции в Украину
16:15
Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира – Шмыгаль
15:54
Украина заинтересована в создании ЗСТ с Японией
15:22
В текущем году Казахстан планирует увеличить выплавку стали на 17%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!