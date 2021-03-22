Alcoa решила не закрывать завод в Австралии Американская корпорация Alcoa заключила соглашения с тремя энергетическими компаниями в австралийском штате Виктория на приобретение электроэнергии для своего алюминиевого завода Portland.



Как заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, это означает, что предприятие теперь проработает, по меньшей мере, до 2026 г., что позволит защитить около 500 рабочих мест на самом заводе и еще больше у смежников.



Ранее Alcoa угрожала закрыть предприятие из-за высоких затрат, в частности, на электроэнергию. Но в декабре 2020 г. правительство выделило около 58 млн долл. на поддержку предприятия в течение ближайших четырех лет. Грант позволяет Alcoa сокращать загрузку мощностей в период летнего пика потребления электроэнергии.



На комбинат Portland приходится около 10% потребления электроэнергии в штате Виктория и порядка 20% производства алюминия в Австралии.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



