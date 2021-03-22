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Alcoa решила не закрывать завод в Австралии

22.03.21 10:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская корпорация Alcoa заключила соглашения с тремя энергетическими компаниями в австралийском штате Виктория на приобретение электроэнергии для своего алюминиевого завода Portland.

Как заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, это означает, что предприятие теперь проработает, по меньшей мере, до 2026 г., что позволит защитить около 500 рабочих мест на самом заводе и еще больше у смежников.

Ранее Alcoa угрожала закрыть предприятие из-за высоких затрат, в частности, на электроэнергию. Но в декабре 2020 г. правительство выделило около 58 млн долл. на поддержку предприятия в течение ближайших четырех лет. Грант позволяет Alcoa сокращать загрузку мощностей в период летнего пика потребления электроэнергии.

На комбинат Portland приходится около 10% потребления электроэнергии в штате Виктория и порядка 20% производства алюминия в Австралии.

МинПром

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