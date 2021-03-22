Для государства выгоднее экспортировать сталь, а не металлолом - Кисилевский Одна тонна экспортируемого лома дает государству 1914 грн, тогда как тонна лома, переработанного в сталь, приносит 8200 грн бюджетам всех уровней в виде налогов. Об этом пишет заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в своей колонке на страницах издания "Экономическая правда".



Он также обратил внимание на то, что почти 95% экспорта украинского лома отгружается в страны, которые проводят экономически недружественную политику в отношении украинской металлургии: в Приднестровье и Турцию.



"Так, в Турции действуют пошлины против украинской металлопродукции, а Приднестровье - это вообще российский анклав на границе с Украиной, который предоставляет фактически бесплатную электроэнергию и газ местному металлургическому заводу", - отметил нардеп.



"То есть является ерундой с точки зрения государственной экономической политики стимулировать развитие турецкой и приднестровской промышленности, отдавая им свое стратегическое и при этом дефицитное сырье", - добавил Д.Кисилевский.



При этом нардеп подчеркнул, что заготовка металлолома в Украине сокращается уже два десятилетия подряд. Так, если в 2000 году ломосбор достиг максимальной отметки в 11 млн тонн, то уже по итогам 2019-20 годов ломозаготовительная отрасль последовательно установила два антирекорда – 3,1 млн тонн и 2,9 млн тонн соответственно.



Украинские металлурги постоянно испытывали дефицит лома, из-за чего многие сталеплавильных мощностей ушли в перестой. Дополнительным негативом стал экспорт сырья, который в 2015 году достиг невероятной отметки в 12 млн тонн.



"Именно для предотвращения кризисных явлений в отечественном ГМК Верховная Рада 4,5 года назад ввела пошлину на экспорт лома. Это дало положительный эффект, однако не сразу: дефицит лома сократился с 20% до 11% в первый год действия пошлины, а по завершении прошлого года он был фактически преодолен", - отметил Д.Кисилевский.



МинПром



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