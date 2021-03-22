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В феврале японские металлурги сократили объемы производства
22.03.21 09:19 , МеталлСервис
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В течение февраля 2021 года японские металлургические предприятия выплавили 7,472 млн. тонн стали. Снижение объёмов к предыдущему месяцу - 5,7%, в годовом соотношении - 5,6%. Среднесуточное производство нерафинированной стали составило 0,267 млн. тонн, что на 4,4% больше, чем в январе (0,256 млн. тонн), сообщает пресс-служба Федерации сталепроизводителей Японии.
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