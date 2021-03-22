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Власти китайской провинции ввели ограничения для металлургов

22.03.21 08:58 , МеталлСервис
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Власти Tangshan, крупнейшего сталелитейного города КНР, вводят производственные ограничения для 23 металлургических предприятий на период с 20 марта по 31 декабря. Задача мер - способствовать снижению выбросов до конца года на 30-50%, сообщает S P Global Platts.

В частности, 7 сталепроизводителей (в их числе - предприятие по выпуску нержавеющей стали HBIS Group, Jinma Steel Group, Chunxing Special Steel и Donghua Steel) должны снизить объёмы так, чтобы уменьшить уровень выбросов на 50% с 20 марта по 30 июня и на 30% - с 1 июля по 31 декабря. Оставшиеся 16 обязаны сократить выбросы на 30%.

Как ожидают участники рынка, данное распоряжение властей Tangshan (провинция Hebei) приведёт к снижению спроса на железную руду в течение ближайших месяцев. По оценке Mysteel, сокращение может превысить 35 млн. тонн.

По информации Reuters, металлурги города, входящего в топ-10 самых задымлённых, выплавили по итогам 2020 года 144 млн. тонн стали, что превышает годовой объём выплавки в Японии.

МинПром

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