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Центральный ГОК будет ежегодно экономить 10 млн грн на электроэнергии

22.03.21 08:09
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Центральный ГОК компании Метинвест построил новую компрессорную станцию с системой рекуперации тепла на шахте им. Орджоникидзе. Проект реализован в рамках энергосервисного контракта с компанией YASNO Efficiency. Он позволит предприятию экономить 10 млн грн. ежегодно, сообщает пресс-служба компании.

Компрессорная станция на шахте используется для обеспечения работы технологического пневматического оборудования. Вместо прежнего компрессора с водяным охлаждением установили пять новых винтовых компрессоров европейского производства, которые запускаются каскадно в зависимости от потребности в сжатом воздухе. Четыре компрессора укомплектованы устройствами плавного запуска и один – преобразователем частоты для поддержания заданного давления в режиме онлайн.

Установка новых компрессоров с системой автоматического регулирования позволяет на 38% сократить расходы на электроэнергию для работы пневматического оборудования. Дополнительная экономия в 8% достигается за счет применения рекуперации тепла. Эта технология предусматривает использование тепла от охлаждения компрессоров для отопления зданий и горячего водоснабжения в структурном подразделении. За год планируется экономить 6 млн кВт⋅ч энергии, что в денежном эквиваленте составляет более 10 млн грн.

"На Центральном ГОКе мы следуем современным тенденциям в производстве, в том числе и в энергоменеджменте. Это не только мировой тренд и ощутимая экономия для предприятия, но и проявление нашего ответственного отношения к потреблению ресурсов. Грамотно внедряя новые технологии, мы рационально используем каждую единицу энергии, повышаем энергоэффективность работы. И вместе с тем делаем безопаснее работу нашего большого коллектива", – отметил генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.

"Помимо улучшения производственных характеристик и экономии электроэнергии, модернизация оборудования имеет еще и экологический эффект. Экономия 6 млн кВт∙ч позволяет сократить выбросы на 5,3 тыс. т СО2 в год. Это вклад предприятия в устойчивое развитие и уменьшение влияния на климат", – отметил директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.

МинПром


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