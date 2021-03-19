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Рада пока решила не отменять летнее время

19.03.21 17:51 , Бизнес Цензор
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Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект № 4201 "Об исчислении времени в Украине", отменяющий перевод стрелок часов на "зимнее" или "летнее" время. Документ поддержали всего 212 народных депутатов.

Напомним, за основу законопроект приняли 3 марта. Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается определить правовые основы установления единиц времени, исчисления времени и отрегулировать отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате в Украине.

В частности, законом предложено установить, что на всей территории Украины действует Киевское время, которое соответствует второму часовому поясу в шкале координированного времени Украина UTC (UA)+2.

Кроме того, предлагается установить, что "сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется".

Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

МинПром

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