Рада пока решила не отменять летнее время Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект № 4201 "Об исчислении времени в Украине", отменяющий перевод стрелок часов на "зимнее" или "летнее" время. Документ поддержали всего 212 народных депутатов.



Напомним, за основу законопроект приняли 3 марта. Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается определить правовые основы установления единиц времени, исчисления времени и отрегулировать отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате в Украине.



В частности, законом предложено установить, что на всей территории Украины действует Киевское время, которое соответствует второму часовому поясу в шкале координированного времени Украина UTC (UA)+2.



Кроме того, предлагается установить, что "сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется".



Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.



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