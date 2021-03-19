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Канадская Ivanhoe Mines привлечет еще 575 млн долл. для медного рудника в Конго

19.03.21 17:17 , Металлоснабжение и сбыт
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Канадская компания Ivanhoe Mines сообщила о завершении операции по привлечению у частных инвесторов 575 млн долл. посредством размещения приоритетных конвертируемых пятилетних облигаций под 2,50% годовых.

Как сообщил исполнительный сопредседатель правления компании Роберт Фридланд, ведущие европейские и американские институциональные инвесторы проявили большой интерес к предложению Ivanhoe.

В июле текущего года компания планирует запустить обогатительную фабрику на руднике Kamoa-Kakula в ДР Конго, которым она владеет совместно со своим крупнейшим акционером – китайской компанией Zijin Mining. К настоящему времени проект находится в 80%-й готовности. На руднике уже складировано 2,16 млн т руды, содержащей порядка 95 тыс. т меди.

Месторождение Kamoa-Kakula считается одним из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются более чем в 43 млн т меди. На первом этапе компания планирует получать около 200 тыс. т меди в год, а в конце 2022 г. начнет реализацию второй очереди, что позволит нарастить выпуск до около 400 тыс. т в год. На пике производительность комбината достигнет 805 тыс. т в год.

МинПром

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