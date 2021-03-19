Vale отказывается от хвостохранилищ для жидких шламов в пользу сухих отходов Бразильская корпорация Vale запустила на железорудном ГОКе Vargem Grande в штате Минас-Жерайс фильтрационную установку, которая позволяет получать сухие отходы обогащения и за счет этого обходиться без хвостохранилищ для размещения жидких шламов.



После катастрофического прорыва дамбы хвостохранилища в январе 2019 г. Vale обязалась ликвидировать подобные опасные объекты на своих предприятиях и перейти к сухому складированию отходов.



Установка на Vargem Grande является первой, введенной в эксплуатацию. В текущем году компания планируется запустить аналогичный комплекс на ГОКе Itabira Complex. В 2022 г. на нем будет введена в строй вторая установка, а еще одна появится на комбинате Brucutu.



Все четыре установки будут обслуживать железорудные предприятия совокупной производительностью 64 млн т ЖРС в год. Их запуск позволит Vale возобновить добычу руды на этих комплексах и довести производство железорудного сырья до 400 млн т в год.



Рекордный объем производства у Vale был достигнут в 2018 г. на уровне 385 млн. т. В 2020 г. вследствие закрытия части мощностей и коронавирусных ограничений выпуск упал до немногим более 300 млн т.



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