Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Vale отказывается от хвостохранилищ для жидких шламов в пользу сухих отходов

19.03.21 16:57 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Бразильская корпорация Vale запустила на железорудном ГОКе Vargem Grande в штате Минас-Жерайс фильтрационную установку, которая позволяет получать сухие отходы обогащения и за счет этого обходиться без хвостохранилищ для размещения жидких шламов.

После катастрофического прорыва дамбы хвостохранилища в январе 2019 г. Vale обязалась ликвидировать подобные опасные объекты на своих предприятиях и перейти к сухому складированию отходов.

Установка на Vargem Grande является первой, введенной в эксплуатацию. В текущем году компания планируется запустить аналогичный комплекс на ГОКе Itabira Complex. В 2022 г. на нем будет введена в строй вторая установка, а еще одна появится на комбинате Brucutu.

Все четыре установки будут обслуживать железорудные предприятия совокупной производительностью 64 млн т ЖРС в год. Их запуск позволит Vale возобновить добычу руды на этих комплексах и довести производство железорудного сырья до 400 млн т в год.

Рекордный объем производства у Vale был достигнут в 2018 г. на уровне 385 млн. т. В 2020 г. вследствие закрытия части мощностей и коронавирусных ограничений выпуск упал до немногим более 300 млн т.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:33
Китай попридержит инвестиции в Украину
16:15
Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира – Шмыгаль
15:54
Украина заинтересована в создании ЗСТ с Японией
15:22
В текущем году Казахстан планирует увеличить выплавку стали на 17%
15:18
В Раде хотят создать новую коррупционную кормушку в экологии – Гриб
14:52
ArcelorMittal прессует покупателей все новыми повышениями цен
14:37
Китай лишил украинских машиностроителей заказа на десятки миллионов евро
14:09
Метинвест создал горно-металлургический университет
13:50
Областям предлагают брать кредиты ЕБРР на ремонт дорог
13:35
В Британии правительство призывают спасти Liberty Steel
13:13
ArcelorMittal добилась приостановки действия постановления о закрытии завода ILVA
12:57
Сталевары Китая ждут падения цен на руду
12:35
Минэнерго назначило ВостГОКу аудитора
12:11
Бизнес согласился сохранить нынешние цены на продукты питания
11:54
Нафтогаз отбился от доуплаты в бюджет 72 млрд грн
11:53
Европейская углеродная пошлина коснется как минимум третьей части украинского экспорта
11:34
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
11:11
В январе-феврале ВВП Украины упал на 2,2% – Минэкономики
11:06
Украинская промышленность остановится в случае принятия законопроекта № 4167
10:53
ВАКС еще раз подтвердил законность закрытия дела Роттердам+
18.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!