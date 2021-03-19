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Китай попридержит инвестиции в Украину

19.03.21 16:33 , uaprom.info
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Украине не стоит рассчитывать на расширение китайских инвестиций в страну в ближайшем будущем, говорится в статье "SilkBridge Новости Китая", посвященной итогам "двух сессий". Это заседания законодательных и консультативных органов КНР, которые определяют политику страны на ближайшую пятилетку.

Как отмечает издание, Украина в докладах на "двух сессиях" не упоминалась. Китай сфокусировал свое внимание на поддержании взаимоотношений в 2021-2025 годах с соседями, а также странами африканского континента.

"Рассчитывать на расширение китайских инвестиций в Украину не стоит. Ее нет в китайских приоритетах, в них входят соседние с КНР страны и Африка. Кроме того, необходимо напомнить, что Китай в 2020-ом урезал кредитование "Пояса и пути", - пишет SilkBridge.

Но принимая во внимание, что Китай по итогам 2020 года стал торговым партнером №1 для Украины, перспективы устойчивого экономического роста в Поднебесной потенциально являются позитивным фактором для национальной экономики. Быстрое восстановление Китая в 2020-ом и планы роста на 2021-ый будут позитивно влиять на торговлю между двумя странами.

Китайское правительство задекларировало необходимость достичь в 2021 году роста ВВП на 6%, создать порядка 11 миллионов новых рабочих мест при уровне безработицы в городах не выше 5,5%. Также планируется, что инфляция по итогам года составит около 3%.

"Впрочем, на фоне неопределенности противостояния Китая и США такая ситуация, возможно, и на руку Украине. Киеву предстоит маневрировать между двумя силами, чтобы не испортить отношения и наращивать экономическое взаимодействие с обеими", - пишет издание.

МинПром

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