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Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира – Шмыгаль

19.03.21 16:15 , Интерфакс Украина
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира.

"Украина третий год подряд улучшает показатели аграрного экспорта, а Германия стабильно входит в десятку стран-импортеров украинской аграрной продукции. Нашим приоритетом остается развитие сельскохозяйственного сектора. Речь идет об открытии и либерализации рынка земли, улучшении мелиоративной инфраструктуры, увеличении производства высокомаржинальной продукции, улучшении качества и безопасности украинских продуктов питания. Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира, и мы призываем инвестировать в это сообща", - сказал Д.Шмыгаль в ходе четвертого украинско-немецкого экономического форума в пятницу.

Кроме того, премьер сообщил, что Украина налаживает бизнесовое IT-партнерство и надеется, что немецкая сторона воспримет идею формализации такого сотрудничества на межправительственном уровне.

Д.Шмыгаль также сообщил о намерении правительства при поддержке Германии начать несколько пилотных проектов по трансформации угольных регионов в 2021 году.

МинПром

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