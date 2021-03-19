Украина заинтересована в создании ЗСТ с Японией Украина заинтересована в начале переговоров по заключению Соглашения о зоне свободной торговли с Японией, заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский во время третьей из серии украинско-японских онлайн-дискуссий на тему "Торговая связь Украина-Япония-ЕС: взаимное влияние и новые возможности".



Дипломат рассказал, что во время многочисленных встреч с представителями японских властей поднимал вопрос о заинтересованности Украины в начале переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли.



"Японская сторона относится к этому очень осторожно, и это понятно: 0,1% во внешнеторговом обороте Японии - это не то, на что стоит тратить усилия. Но соглашение о свободной торговле очень нужно нам", - сказал Корсунский.



В этом контексте он обратил внимание на то, что Япония находится в «кружеве» соглашений о свободной торговле со всем миром. "Это абсолютно уникальный случай: какое бы измерение мы не взяли - транстихоокеанское, трансатлантическое или региональное, Япония имеет режимы свободной торговли", - акцентировал посол.



По его словам, для Украины, в частности, важно то, что Япония имеет режим свободной торговли с ЕС, Великобританией и Канадой. "С моей точки зрения, мы уже находимся очень близко к единому правовому полю с Японией, поэтому переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли с Японией не должны быть длинными и тяжелыми - мне кажется, что мы за год могли бы это сделать, было бы желание", - спрогнозировал Корсунский.



Комментируя преимущества для Украины в случае заключения в будущем Соглашения о ЗСТ с Японией, он отметил, что интерес для украинской стороны составляет не только попадание украинских товаров на японский рынок.



"Япония значительно важнее для нас как глобальная мощная торговая нация в мире, которая может помочь выйти на рынки значительно более широкого круга стран в Азиатском регионе", - считает посол.



МинПром



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