В Раде хотят создать новую коррупционную кормушку в экологии – Гриб Комитет ВРУ по экологии завершил рассмотрение законопроекта № 3091 "О государственном экологическом контроле", согласно которого Государственная экологическая инспекция превращается в карающий контролирующий орган с широкими полномочиями. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.



"По сути это будет силовое ведомство в экологической сфере. Инспекторы получают право штрафовать и накладывать санкции без решения суда. Размеры штрафов увеличиваются от 30 тыс до 1,8 млн грн. За повторное нарушение - 3,6 млн грн. Значительно упрощается порядок привлечения к ответственности руководителей предприятий. Таким образом контролировать работу ГЭИ будет практически невозможно, как, впрочем, и защитить бизнес от необоснованных санкций", - отметила она.



"Фантазия авторов документа по истине не знает границ! Они наделили ГЭИ правами контролировать недропользование, осуществлять рыночный надзор, регулировать морские порты, задерживать и даже изымать суда. Причем делать все это инспекторы могут, основываясь лишь на своей субъективной оценке", - добавила В.Гриб.



"Хочется спросить апологетов з/п 3091: что вы, господа, собираетесь контролировать – экологию или промышленность?! Судя по содержанию вашего документа, больше второе, чем первое. В пояснительной записке говорится о том, что данный з/п содействует улучшению инвестиционного климата. С каких пор создание коррупционных тем и давление на бизнес стали факторами, повышающими инвестпривлекательность Украины?", - подчеркивает народный депутат.



В.Гриб выразила уверенность, что законопроект необходимо срочно отозвать, пока вред экономике из теоретического не стал непоправимым.



МинПром



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