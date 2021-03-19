Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Раде хотят создать новую коррупционную кормушку в экологии – Гриб

19.03.21 15:18
печать
размер текста:

Комитет ВРУ по экологии завершил рассмотрение законопроекта № 3091 "О государственном экологическом контроле", согласно которого Государственная экологическая инспекция превращается в карающий контролирующий орган с широкими полномочиями. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

"По сути это будет силовое ведомство в экологической сфере. Инспекторы получают право штрафовать и накладывать санкции без решения суда. Размеры штрафов увеличиваются от 30 тыс до 1,8 млн грн. За повторное нарушение - 3,6 млн грн. Значительно упрощается порядок привлечения к ответственности руководителей предприятий. Таким образом контролировать работу ГЭИ будет практически невозможно, как, впрочем, и защитить бизнес от необоснованных санкций", - отметила она.

"Фантазия авторов документа по истине не знает границ! Они наделили ГЭИ правами контролировать недропользование, осуществлять рыночный надзор, регулировать морские порты, задерживать и даже изымать суда. Причем делать все это инспекторы могут, основываясь лишь на своей субъективной оценке", - добавила В.Гриб.

"Хочется спросить апологетов з/п 3091: что вы, господа, собираетесь контролировать – экологию или промышленность?! Судя по содержанию вашего документа, больше второе, чем первое. В пояснительной записке говорится о том, что данный з/п содействует улучшению инвестиционного климата. С каких пор создание коррупционных тем и давление на бизнес стали факторами, повышающими инвестпривлекательность Украины?", - подчеркивает народный депутат.

В.Гриб выразила уверенность, что законопроект необходимо срочно отозвать, пока вред экономике из теоретического не стал непоправимым.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:22
В текущем году Казахстан планирует увеличить выплавку стали на 17%
14:52
ArcelorMittal прессует покупателей все новыми повышениями цен
14:37
Китай лишил украинских машиностроителей заказа на десятки миллионов евро
14:09
Метинвест создал горно-металлургический университет
13:50
Областям предлагают брать кредиты ЕБРР на ремонт дорог
13:35
В Британии правительство призывают спасти Liberty Steel
13:13
ArcelorMittal добилась приостановки действия постановления о закрытии завода ILVA
12:57
Сталевары Китая ждут падения цен на руду
12:35
Минэнерго назначило ВостГОКу аудитора
12:11
Бизнес согласился сохранить нынешние цены на продукты питания
11:54
Нафтогаз отбился от доуплаты в бюджет 72 млрд грн
11:53
Европейская углеродная пошлина коснется как минимум третьей части украинского экспорта
11:34
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
11:11
В январе-феврале ВВП Украины упал на 2,2% – Минэкономики
11:06
Украинская промышленность остановится в случае принятия законопроекта № 4167
10:53
ВАКС еще раз подтвердил законность закрытия дела Роттердам+
10:34
С национализированной Мотор Сичи специалисты уедут в РФ – мнение
10:13
Германия готова нарастить помощь Украине в обмен на Северный поток-2
09:56
Украинским предприятиям могут установить нереальные требования экомодернизации
09:01
В начале марта китайские металлурги сократили объемы выплавки
18.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!