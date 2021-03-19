Метинвест создал горно-металлургический университет Метинвест Политехника – это полноценный вуз с преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, а также правом выдачи дипломов государственного образца. Университет учрежден в июне 2020 года Группой Метинвест.



Перед новым вузом стоит задача создания научно-образовательного комплекса, который будет включать среднее образование с техническим уклоном, специальное образование перед высшим (младший бакалавр), высшее образование (бакалавр и магистр), второе высшее образование и повышение квалификации. В перспективе планируется создание научно-производственного центра, который будет заниматься научной, инновационной и международной деятельностью.



Вуз будет готовить специалистов по материаловедению, металлургии, компьютерным наукам, автоматизации производственных процессов, экономике, экологии, химическим технологиям и инженерии, архитектуре и гражданской инженерии, охране труда и горному делу.



Университет уже получил лицензии Министерства образования и науки Украины на проведение курсов повышения квалификации по специальностям "Металлургия", "Металловедение", "Компьютерные науки", "Экономика", "Охрана труда" и "Горное дело". Это значит, что слушатели таких курсов получат сертификаты государственного образца.



Первые слушатели – сотрудники Метинвеста – уже повышают свой уровень знаний по специальностям "Металлургия", "Охрана труда и промышленная безопасность" и "Горное дело". А первый набор двухсот студентов бакалаврата планируется в 2022 году. Поступать в вуз могут выпускники школы для получения высшего образования. Обучение длится от трех до пяти с половиной лет.



Университет получает лицензии только на актуальные и перспективные технические специальности. Учебные программы разрабатываются с учетом современных требований бизнеса и лучших мировых практик. Над ними работают 11 докторов и 18 кандидатов наук. В разработке программ участвует Европейское сообщество по охране труда (ESOSH). Обучение строится по принципу дуального образования: с третьего курса теоретические знания подкрепляются практическими занятиями и стажировкой на предприятиях Метинвеста.



Промышленные компании готовы хорошо оплачивать работу специалистов, которые умеют управлять сложным оборудованием. Действующие же украинские вузы не могут похвастаться новой техникой для отработки практических навыков студентов.



Создание ультрасовременных лабораторий – еще одно преимущество университета. Для этого вуз заключил меморандумы с ведущими производителями технологий и оборудования – международными корпорациями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo – о создании и оснащении современной лабораторной базы университета.



IT-инфраструктуру Метинвест Политехники разрабатывает Microsoft. Компания уже поддержала создание системы онлайн-обучения по программам повышения квалификации. Для создания новых обучающих технологий используются самые последние наработки Microsoft в области образовательных программ. Одна из задач, которую решает Microsoft – разработка архитектуры современного цифрового вуза. Университет также получил доступ к учебным курсам от ведущих вузов мира на платформе Coursera.



В Мариуполе для Метинвест Политехники и его студентов построят учебный корпус и кампус по дизайн-проекту нидерландского бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацуура, знаменитого своими работами в ряде стран мира. Корпус университета будет построен по самым современным технологиям из стали Метинвеста. Благодаря строительству нового вуза в Мариуполе будет облагорожен городской сад – одно из любимых мест отдыха горожан. Город также получит современный реконструированный стадион "Азовец".



"Создание современного и высокотехнологичного университета международного уровня в этом году символично как для Украины, отмечающей 30-летие независимости, так и для Группы Метинвест, отмечающей 15-летний юбилей. Это наш вклад в возрождение технического потенциала страны в качестве ее крупнейшей горно-металлургической компании. Мы заинтересованы в том, чтобы и на наших предприятиях, и во всей украинской промышленности работали высококлассные специалисты. И верим, что доступность образования и его выход на новый уровень привлекут в отрасль молодежь, которая захочет учиться инженерным профессиям и строить карьеру в Украине. А мы создадим для этого все условия", - прокомментировал гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков.



"Учебные программы Метинвест Политехники будут ориентированы на конкретные запросы украинского бизнеса. Мы привлекаем в вуз лучших украинских и зарубежных лекторов, а также самые современные цифровые технологии. Использование дуального образования позволит студентам получать практические знания, а предприятиям – адаптированных и высококлассных специалистов. Уверен, что для многих студентов новый университет станет трамплином к профессиональному становлению, успешной карьере и финансовому благополучию", - отметил ректор Технического университета Метинвест Политехника Александр Поважный.



МинПром



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