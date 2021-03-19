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Европейская углеродная пошлина коснется как минимум третьей части украинского экспорта

19.03.21 11:53
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По оценке экспертов, европейская углеродная пошлина Carbon Boarder Adjustment Mechanism (CBAM) коснется как минимум третьей части украинского экспорта. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он отметил, что под действие новой пошлины гарантировано попадут такие товары, как электроэнергия, удобрения, чугун, стальные полуфабрикаты, прокат, трубы, метизы, другие изделия из черных металлов, а также руды.

В стоимостном выражении введение СВАМ "обойдется" отечественным промышленникам примерно в 400 млн евро в год. По предварительным расчетам, увеличение фискальной нагрузки составит: для производителей электроэнергии - 42%, карбамида - 18%, чугуна и полуфабрикатов - 15%. Это означает, что 2019 год с его 21,1 млрд евро останется рекордным в истории украинского экспорта.

"Хочу обратить ваше внимание на Соглашение об ассоциации с ЕС. В момент его подписания Украина взяла на себя четкие обязательства. Если бы с тех пор наша власть последовательно и своевременно выполняла обязательства, внедряя мероприятия по экологическим преобразованиям, то введение СВАМ не было бы столь разрушительным для украинского промышленного экспорта", - отметил Д.Шпенов.

Нардеп отметил, что в связи с этим у бизнеса накопилось к власти немало претензий. Правительство до сих пор не утвердило ни одной государственной программы, стимулирующей зеленые преобразования в промышленном секторе. Чтобы сохранить конкурентоспособность, бизнесу необходима масштабная государственная поддержка, так как современные экотехнологии очень дорогие.

"Отменить СВАМ мы не можем, но в наших силах продемонстрировать европейским партнерам готовность к зеленым преобразованиям. Ключи к решению накопившихся проблем – в наших руках. В первую очередь необходимо создать фонд для стимулирования экологической модернизации в промышленности. Кроме того, следует предоставить компаниям, ставшим на путь зеленых преобразований, налоговые льготы и доступ к дешевым кредитам. И важно помнить, что альтернативы «озеленению» экономики нет", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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