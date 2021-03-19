Украинская промышленность остановится в случае принятия законопроекта № 4167 Если законопроект № 4167 будет принят, украинская промышленность просто встанет. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Дело в том, что в законопроекте о промышленных выбросах есть норма об интегрированных разрешениях. Если у предприятия нет такого разрешения, оно не сможет работать. Чтобы получить разрешение, потребуется пройти множество бюрократических процедур, это займет немало времени", - сказал он.



Если Рада примет законопроект, промышленники просто не успеют получить интегрированные разрешения до момента вступления закона в силу. Это означает, что будет создана новая коррупционная кормушка и экологические инспекторы будут решать, кому можно работать, а кому нет, подчеркивает нардеп.



"Эксперты подсчитали, что на модернизацию промышленности нам нужно не менее 10 млрд долл. Где взять эти деньги? Нет ни Фонда декарбонизации, ни фискальных стимулов, ни дешевых и доступных кредитов для предприятий. Но вот чего у государства в избытке, так это стремления "прижать" отечественную промышленность, которая формирует треть национального экспорта", - сказал он.



Во исполнение драконовских требований планируется создать новое контролирующее суперведомство, которое станет своеобразным «силовиком» в экологии. Закрепить это безобразие планирует в з/п № 3901 «О государственном экологическом контроле».



Согласно документу, экоконтроль выводится из-под действия ЗУ «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Устанавливается хозяйственно-правовой вид ответственности в этой сфере. Изменяется порядок и основания для проверок.



Санкции и штрафы от 30 тыс грн до 1,8 млн грн разрешается налагать без судового порядка. При этом максимальный размер штрафа налагается за недопуск инспекторов на территорию предприятия. При повторном недопуске штраф увеличивается до 3,6 млн грн.



М.Магомедов напомнил, что основанием для проверки может стать жалоба физлица, причем без указаний кого и где проверять. Другими словами, внеплановые проверки станут настоящим кошмаром для промышленников. Полномочия проверяющих необоснованно раздуты. Например, инспектор, согласно законопроекту, сможет задерживать и изымать любой транспорт и даже суда, если по его субъективной оценке имело место нарушение экологического законодательства.



"И на десерт – ЕС окончательно определился с введением механизма СВАМ (Carbon Boarder Adjustment Mechanism). По оценке экспертов, этот новый «экологический налог» от Евросоюза обойдется украинской экономике в 18 млрд грн. Это может похоронить наш промышленный и аграрный экспорт, ведь в нашей продукции содержится значительный "углеродный след"", - добавил он.



"Мы не можем влиять на решение властей ЕС, но неготовность мировой экономики к введению СВАМ – ответственность власти. Без преувеличения могу сказать, что это вопрос национальной безопасности. Уверен, что правительству, ВР и бизнесу необходимо объединить свои усилия под эгидой СНБО, чтобы выработать стратегию зеленого перехода для экономики. Только так мы сможем сохранить позиции наших экспортёров в мире", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



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