Украинским предприятиям могут установить нереальные требования экомодернизации Вместо мягких условий для "зеленого перехода" законодатели устанавливают для промышленных предприятий нереальные требования. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.



"По оценкам экспертов, экомодернизация будет стоить отечественной промышленности не менее 10 млрд долл. У компаний даже близко нет таких денег, так как третий год подряд промышленное производство в стране падает", - сказала она.



В.Гриб обратила внимание на то, что находящийся на рассмотрении профильного комитета Рады законопроект № 4167 регламентирует уровень выбросов СО2 на производстве, устанавливает штрафы и санкции. Согласно документу, предприятия обязаны получать интегрированное разрешение на выбросы. Если эти разрешения потребуют сразу на следующий день после вступления закона в силу, почти вся наша промышленность встанет. Получение интегрированного разрешения – сложный процесс, который требует подготовки и немалого времени.



"Поставить промышленность на паузу фактически означает остановить около 30% украинского экспорта. Кроме того, государство потеряет налоговые поступления, а люди – работу и зарплату. В этом нет никакой логики. Украинцы, теряющие рабочее место, оказываются на бирже труда, где ежемесячно получают пособие от государства. Это дополнительная нагрузка на бюджет, который существенно похудеет в связи с уменьшением налоговых поступлений. Замкнутый круг. В конечном итоге мы получим минус к росту ВВП и крайне благоприятные условия для проникновения на наш рынок промышленного импорта из Китая, Турции и ЕС", - отметила нардеп.



"Мне не понятно, почему подготовка одного из ключевых законопроектов для промышленности была отдана экологам, а не экономистам. Во время чтения документа у меня сложилось впечатление, что его писали теоретики, которые не знают, как работает экономика, и ни разу не были на промышленном предприятии", - добавила она.



В.Гриб выразила уверенность, что законопроект №4167 нет смысла возвращать на доработку в экологический комитет, поскольку вряд ли после этого в документе появится взвешенная и экономически обоснованная государственная позиция по проведению экомодернизации промышленности.



"То же касается и второго законопроекта - № 3091 об экологическом контроле и позиции власти по СВАМ. Украине не нужно новое коррупционное силовое ведомство с экологическим уклоном. Суть системы экоконтроля должна заключаться в предупреждении и профилактике нарушений, а не в наказании и вымогательстве взяток", - отмечает нардеп.



"Что касается СВАМ, необходимо признать, что ее внедрение в ЕС может стать катастрофой для украинского экспорта. Прежде всего для ГМК и АПК. Власть полностью провалила работу по подготовке украинской экономики к зеленому переходу. Сейчас не нужно махать шашкой и искать виновных. Нужные ответы должны быть найдены в диалоге между правительством, парламентом и бизнесом", - резюмировала В.Гриб.



МинПром



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