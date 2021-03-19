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Зеленский обещает продолжить приватизацию

19.03.21 08:58
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Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс приватизации "немного затормозился из-за Covid-19", но он продолжится.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы начали процессы, которые годами избегали руководители нашей страны. Наверное, из-за их страшных названий - демонополизация, детенизация, дерегуляция. Мы начали в Украине масштабную приватизацию. Немного она затормозилась из-за Covid-19, но точно мы осознаем, что продлится этот важный для страны, для бизнеса процесс, избавляясь от балласта, который приносил стране только убытки и, к сожалению, приносил Украине коррупцию", - сказал Зеленский.

По его словам, были достигнуты "неплохие показатели макроэкономики, рекордно низкой в ​​истории Украины инфляции, учетной ставки НБУ и максимального уровня золотовалютных резервов за последние 8 лет".

Также президент отметил, что Украина поднялась в рейтинге Doing business и повысила кредитный рейтинг, сменила его на стабильный и положительный.

"Мы доказали, что кредиты для бизнеса в Украине могут быть не по знакомству с руководством государственных или частных банков, а доступными для всех. Сегодня по программе 579 малый и средний бизнес получил от государства уже более 10 млрд грн", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас есть все основания рассчитывать на рост экономики в 2021 году.

МинПром

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