ArcelorMittal прессует покупателей все новыми повышениями цен Ведущий производитель стали в Европе ArcelorMittal в марте второй раз за 15 дней повысил цены на листовую сталь и отодвинул сроки поставки по заказам до сентября – октября текущего года.



В настоящее время компания просит 850 евро за тонну горячекатаного рулона (HRC), 970 евро за тонну стали горячего цинкования и 950 евро за тонну холоднокатаного рулона (CRC).



Покупатели, которые пытались 18 марта получить тонны по старым ценам, были огорчены тем, что все существующие предложения были отозваны, и что по новой цене можно заказать поставку горячекатаной стали только на сентябрь, а поставки оцинковки и тонкого листа могут произойти в четвертом квартале.



Повышение цен неудивительно, учитывая ограниченность предложения для всего спектр металлопродукции в ЕС. Покупатели уже принимают импорт холоднокатаного рулона по цене 920-925 евро за тонну в антверпенском эквиваленте с поставкой в ​​сентябре, поскольку они отчаянно нуждаются в материалах.



Благодаря росту мировых цен другие оптовые экспортеры увеличили предложения, несмотря на снижение цен на металлолом в последние дни.



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