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Бизнес согласился сохранить нынешние цены на продукты питания

19.03.21 12:11 , Бизнес Цензор
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на выполнение поручений правительства и президента провело консультации с бизнес-объединениями, в ходе которых бизнес согласился сохранить нынешний уровень цен и обеспечивать внутренний рынок основными видами продовольствия внутреннего производства. Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

"В начале пандемии в некоторых регионах Украины наблюдалось значительное повышение цен на различные товары. Так, по данным Антимонопольного комитета Украины за три недели марта 2020 года цены, например, на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар на 16%, почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь, и тому подобное. Вместе с тем, после проведения исследования информации о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи АМКУ было рекомендовано снизить наценку на социально-значимые товары, чтобы способствовать уменьшению цены. Несмотря на потери для бизнеса, компании согласились на такой шаг", – сказано в сообщении.

В ЕБА напомнили, что еще в апреле 2020 года было принято постановление Кабмина "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющих важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения" №341. Вместе с тем, учитывая практику применения процедуры декларирования цен, бизнес неоднократно обращался в Минэкономразвития с предложением рассмотреть возможность внесения изменений в постановление №341.

В то же время, в марте 2021 года, во исполнение поручения президента и премьер-министра с целью недопущения значительных ценовых колебаний на рынках продовольственных товаров, имеющих социальную значимость, Минэкономразвития провело ряд консультаций с ассоциациями производителей и розничных сетей, работающих на этих рынках.

"Все стороны согласились, что согласно прогнозным балансам спроса и предложения, внутренний рынок полностью обеспечен основными видами продовольствия внутреннего производства. При этом бизнес подтвердил, что готов стабильно и бесперебойно обеспечивать внутренний рынок продовольствием в необходимых объемах.Вместе с тем, понимая необходимость стабилизации ценовой ситуации на основных рынках, предприниматели заверили, что они будут принимать все необходимые меры, направленные на стабилизацию цен продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость", – уверяют в ЕБА.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что министерство планирует подписать меморандум с крупными сетями о сохранении существующего уровня цен на социально значимые продукты. При этом экспортные ограничения вводить не планируются.

МинПром

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