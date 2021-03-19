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Нафтогаз отбился от доуплаты в бюджет 72 млрд грн

19.03.21 11:54 , Бизнес Цензор
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Окружной административный суд Киева удовлетворил иск "Нафтогаза" и отменил требование Государственной аудиторской службы от 5 октября 2020 года о необходимости устранения "Нафтогазом" нарушений, выявленных по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение ОАСК принял 9 марта, передает Finbalance.

В отмененных судом по иску "Нафтогаза" требованиях Госаудитслужбы содержались выводы госаудита о выявленных во время ревизии нарушениях "Нафтогазом" требований действующего законодательства.

В частности, указывалось, что расчет "Нафтогазом" резерва сомнительных долгов за 2018 год и 9 месяцев 2019 года на общую сумму 38,44 млрд грн привел к занижению финансового результата и недопоступлению в госбюджет дивидендов на сумму 35,32 млрд грн. Госаудитслужба требовала от "Нафтогаза" доплатить дивиденды на эту сумму.

Кроме того, Госудитслужба заявила о завышении "Укртрансгазом" (входит в группу "Нафтогаза") прочих операционных расходов и занижении прибыли на общую сумму 37,3 млрд грн. Это в свою очередь повлияло на снижение прибыли "Нафтогаза" и размера выплаченных в госбюджет дивидендов.

Однако суд счел доводы Госаудитслужбы необоснованными

Госаудитслужба также требовала от "Нафтогаза" осуществить корректировку в части увеличения доходов за охваченный ревизией период на сумму 3,1 млрд грн за счет отражения в их составе штрафов, пени, неустойки по решениям судов.

Аудиторы также указывали, что неприменение "Нафтогазом" мер по ограничению поставок газа крупным должникам - предприятия ТКЭ привело к недополучению "Нафтогазом" доходов на сумму 2,4 млрд грн. В связи с чем, Госаудитслужба требовала от "Нафтогаза" осуществить корректировку финансовой отчетности "Нафтогаза" и перечислить в госбюджет дивиденды за 2018 год на сумму 2,1 млрд грн.

Суд согласился с доводами "Нафтогаза", что упомянутые спорные отопительные периоды не охватывают проверяемый период ответчиком в пределах ревизии. ОАСК также счел необоснованными ряд других выводов аудиторов Госаудитслужбы.

МинПром

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