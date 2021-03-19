В январе-феврале ВВП Украины упал на 2,2% – Минэкономики Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-феврале 2021 года в 2,2%. Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.



"Мы сохраняем наш прогноз в 4,6%, первый квартал – "минус" 3%, пока что по результатам двух месяцев – "минус" 2,2%", – сказал И.Петрашко, комментируя заявление замглавы Офиса президента Юлии Свириденко об ожидаемом росте экономики в 2021 году на 5,1% ВВП.



Министр отметил, что прогноз Минэкономики учитывает риски дополнительных локдаунов.



"Надеемся, что их (значительных карантинных ограничений, – ред.) не будет. В минувшем году мы прогнозировали падение экономики на 4,8%, а по факту получили "минус" 4,2%... В масштабах Украины пока что такие разговоры (о всеукраинском локдауне, – ред.) не идут", – напомнил И.Петрашко.



Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП в январе 2021 года в 2,6-2,8%, преимущественно, из-за введенного в январе локдауна.



Напомним, в целом по итогам 2020 года Минэкономики оценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 4,2%. При этом в министерстве отмечали, снижение ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года замедлилось до 1%.



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