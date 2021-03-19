ВАКС еще раз подтвердил законность закрытия дела Роттердам+ Высший антикоррупционный суд в третий раз за последние полгода подтвердил законность и обоснованность действий прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который постановил закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Соответствующее решение 18 марта объявила судья Оксана Олейник.



"Заявление Запорожского ферросплавного завода об отводе прокурора оставить без удовлетворения", - сообщила следственная судья.



Иск о замене прокурора подавал Запорожский завод ферросплавов Игоря Коломойского. Завод олигарха был признан единственным "пострадавшим" от действия формулы "Роттердам+".



На всех этапах судебного разбирательства иск завода Коломойского полностью поддержали детективы Национального антикоррупционного бюро.



Ранее НАБУ самостоятельно обращалось в суд с просьбой замены прокурора, однако суд стал на сторону САП, подтвердив законность и обоснованность действий прокуроров.



Напомним, расследование дела "Роттердам+" продолжалось с марта 2017 по август 2020 года. 28 августа 2020 года САП закрыла дело из-за отсутствия состава преступления.



Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решения которого вступили в силу 17 ноября 2020 года.



Однако по иску еще одного завода Игоря Коломойского - Никопольского завода ферросплавов - дело было восстановлено.



21 января 2021 года прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам+".



Впрочем, уже 25 января 2021 года дело было возобновлено и в тот же день приостановлено на неопределенный срок.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



