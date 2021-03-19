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С национализированной Мотор Сичи специалисты уедут в РФ – мнение

19.03.21 10:34 , РБК Украина
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Россия включилась в глобальную гонку за технологическое преимущество и таланты, создавая конкурентный рабочий условия. Это может привлечь многих украинских специалистов инженерного профиля, в том числе из авиационной отрасли и компании "Мотор Сич" в случае ее национализации. Об этом заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Россия осуществила огромные инвестиции в развитие своей авиационной отрасли - это большой риск для Украины. Выбор любого инженера очевиден, когда человек смотрит на увядание отрасли в Украине и ее рост в России. Национализация "Мотор Сичи" ставит точку в развитии украинской авиастроительной отрасли. Реальность и будущее отрасли, завода совсем не таковы, какими ее пытаются показать политики. Профессионалы, работающие в отрасли, это прекрасно осознают - их не обмануть телевизионной картинкой", - рассказал эксперт.

По его словам, в России разрабатываются законодательные изменения для упрощения предоставления российского гражданства техническим специалистам, в том числе в IT-сфере.

Над законодательным пакетом федерального законодательства, который должен быть утвержден на протяжении текущего года, работают Минцифры РФ, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, ФСБ, МВД, а также отраслевые ассоциации, заинтересованные в привлечении зарубежных специалистов.

"Специалисты прекрасно понимают, что национализация "Мотор Сич" - это финальный аккорд украинской авиационной промышленности. У государства нет денег на содержание этой дорогой и инвестиционно емкой индустрии. Амбиции, может есть, но на одних амбициях и патриотизме без денег отрасль "высоко не взлетит", - убежден эксперт.

Простои, отсутствие денег и неопределенное будущее - реальность, в которой уже несколько лет живет украинская авиационная индустрия, добавляет экономист. Запорожская "Мотор Сич" за последние годы также потеряла свыше 8 тысяч сотрудников, похожий масштабный отток кадров происходит и на других предприятия.

"Неясна судьба авиационных заводов, за этим последует деградация в сфере разработок и конструирования. Из украинской авиационной индустрии квалифицированные люди уже несколько лет кряду увольняются тысячами… Где они окажутся? Никто не думает, что заводы или КБ без инженеров и современных разработок - это просто мертвые ангары. "Утечка мозгов" - самый большой риск, грозящий утратой всей авиационной индустрии Украины", - резюмирует эксперт.

Напомним, СНБО и Верховная Рада готовят национализацию компании "Мотор Сич", которая была корпоратизирована и приватизирована коллективом завода около двадцати лет тому назад.

По словам экс-вице-премьера Павла Розенко, национализация "Мотор Сич" - проявление политической топ-коррупции, поскольку государственное финансирование и льготы для авиастроительной отрасли сформировала целую касту лоббистов.

В свою очередь, китайские акционеры предприятия обратились в международный арбитраж для взыскания с Украины 3,6 млрд долл. за "незаконную экспроприацию" - так инвесторы из КНР квалифицировали действия Украины, которая на протяжении многих лет препятствует им в управлении компанией.

Представители финансового рынка видят серьезные риски для обвала гривны в случае проигрыша Украины в международном арбитраже.

МинПром

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