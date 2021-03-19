Германия готова нарастить помощь Украине в обмен на Северный поток-2 Правительство Германии пообещало Соединенным Штатам усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2". В таком случае, Россия могла бы пустить газовый транзит не через Украину, а через Балтику. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах в Германии.



"Экономическая судьба Украины тесно связана с судьбой вызывающего споры российского газопровода "Северный поток-2" по Балтийскому морю. Чтобы завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой администрации США под руководством Джо Байдена более значительную поддержку Украине", - говорится в сообщении.



Издание отмечает, что экономические успехи Украины "крайне важны для ведомства канцлера" Германии, чтобы "выдержать конфронтацию с Россией".



Украина должна сыграть центральную роль в Green Deal и в среднесрочной перспективе поставлять 7,5 гигаватт "зеленого" водорода в ЕС.



Планируется, что в целом в Европейском союзе будет производиться 40 гигаватт до 2030 года.



Напомним, Украина призвала США заблокировать "Северный поток-2". С таким заявлением выступил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.



Кроме того, в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".



В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.



С целью ускорения завершения "Северного потока-2" Россия начала игнорировать экологические стандарты в Балтийском море. Российские корабли заходят в запретные морские зоны, чтобы сократить путь.



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